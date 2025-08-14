Новости

Samsung Galaxy S25 FE показали во всех цветах на официальных рендерах

«Фанатский» смартфон будет доступен в четырех цветах.

До выхода нового «фанатского» Samsung Galaxy S25 FE осталось совсем немного. Издание Android Headlines опубликовало официальные рендеры смартфона, раскрыв его дизайн и все расцветки.

Galaxy S25 FE будет доступен в четырех цветах:

  • Черном;
  • Темно-синем;
  • Ледяном синем;
  • Белом.
Внешне смартфон напоминает другие недавние модели Samsung, но сохранит дизайнерскую фишку с тремя камерами, которые не объединены единым блоком.

Помимо внешнего вида, в сеть попали и возможные характеристики Galaxy S25 FE:

  • 6,7-дюймовый экран с разрешением 1080p;
  • Процессор Exynos 2400;
  • 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти;
  • Тройная основная камера (50+12+8 Мп) и 12-мегапиксельная фронтальная;
  • Аккумулятор на 4900 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт;
  • Защита от воды и пыли IP68.
Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
