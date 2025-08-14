Samsung Galaxy S25 FE показали во всех цветах на официальных рендерах

До выхода нового «фанатского» Samsung Galaxy S25 FE осталось совсем немного. Издание Android Headlines опубликовало официальные рендеры смартфона, раскрыв его дизайн и все расцветки.

Galaxy S25 FE будет доступен в четырех цветах:

Черном;

Темно-синем;

Ледяном синем;

Белом.

Внешне смартфон напоминает другие недавние модели Samsung, но сохранит дизайнерскую фишку с тремя камерами, которые не объединены единым блоком.

Помимо внешнего вида, в сеть попали и возможные характеристики Galaxy S25 FE: