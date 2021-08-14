Ремастер «Корсаров» выйдет до конца 2021 года

Студия BlackMark Studio анонсировала переиздание легендарной игры «Корсары». Ремастер выйдет под названием «Корсары: Каждому своё» в Steam до конца 2021 года.

Переиздание будет включать в себя все ранее вышедшие DLC, доработки и исправления за 10 лет. Также появится заключительны эпилог, который поставит точку в истории Шарля де Мора. Кроме того, игрока ждут новые квесты, локации и снаряжения.

Полные особенности переиздания

Более дюжины новых квестов, включая личные истории сопартийцев и боевых подруг

Строительство своей колонии

Новые локации

Ребаланс сложности, снаряжения, прокачки, навыков, крафта и экономики

Гибкая настройка сложности и игровых событий

Больше возможностей личного отыгрыша в диалогах

Более 20 новых музыкальных композиций и новая озвучка

Глобальная доработка движка и мощное улучшение стабильности

Масштабная, реалистично проработанная карта Карибского бассейна 17-18 веков.

Более 200 часов захватывающих приключений и эпической сюжетной линии

Верные соратники, серьезные романы и легкие любовные похождения

Многочисленный флот кораблей всех наций и размеров времен пиратского «царства» в южноамериканских морях

Уникальная для жанра система изготовления предметов и зелий.

Продвинутая система развития героя

Классическая и доработанная система фехтования

Широкий выбор оружия, от ржавых ножей и трухлявых пистолей до тяжелых мечей и мощных мушкетов, а также амулетов и артефактов

Судя по скриншотам игрокам не стоит ожидать современную графику и глобальные изменения. Игра будет классическим продолжением, но сможет ли удивить сегодняшних игроков, покажет время.