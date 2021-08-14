Ремастер «Корсаров» выйдет до конца 2021 года

Студия BlackMark Studio анонсировала переиздание легендарной игры «Корсары». Ремастер выйдет под названием «Корсары: Каждому своё» в Steam до конца 2021 года.
Переиздание будет включать в себя все ранее вышедшие DLC, доработки и исправления за 10 лет. Также появится заключительны эпилог, который поставит точку в истории Шарля де Мора. Кроме того, игрока ждут новые квесты, локации и снаряжения.
Полные особенности переиздания
- Более дюжины новых квестов, включая личные истории сопартийцев и боевых подруг
- Строительство своей колонии
- Новые локации
- Ребаланс сложности, снаряжения, прокачки, навыков, крафта и экономики
- Гибкая настройка сложности и игровых событий
- Больше возможностей личного отыгрыша в диалогах
- Более 20 новых музыкальных композиций и новая озвучка
- Глобальная доработка движка и мощное улучшение стабильности
- Масштабная, реалистично проработанная карта Карибского бассейна 17-18 веков.
- Более 200 часов захватывающих приключений и эпической сюжетной линии
- Верные соратники, серьезные романы и легкие любовные похождения
- Многочисленный флот кораблей всех наций и размеров времен пиратского «царства» в южноамериканских морях
- Уникальная для жанра система изготовления предметов и зелий.
- Продвинутая система развития героя
- Классическая и доработанная система фехтования
- Широкий выбор оружия, от ржавых ножей и трухлявых пистолей до тяжелых мечей и мощных мушкетов, а также амулетов и артефактов
Судя по скриншотам игрокам не стоит ожидать современную графику и глобальные изменения. Игра будет классическим продолжением, но сможет ли удивить сегодняшних игроков, покажет время.
Источник:
Комментарии