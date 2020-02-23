RedmiBook 16 Ryzen Edition выходит в продажу

Наконец-то мы дождались представления новых ноутбуков линейки RedmiBook. Устройства были представлены на этой неделе, но уже сейчас версия RedmiBook 16 Ryzen Edition появилась в интернет-магазине Gearbest для предварительного заказа.

Этот аппарат получил 16,1-дюймовый дисплей с разрешением FullHD и эффективной площадью дисплея 90%. Этого удалось достичь благодаря совсем небольшим рамкам вокруг дисплея – около 3,3 мм. Более того, несмотря на корпус из металлического сплава, весь устройства весьма невелик – около 1,8 кг.

Что касается технических аспектов новинки, то здесь выделим возможность выбора процессора: Ryzen 5 4500U или Ryzen 7 4700U, а также версию с 8 или 16 ГБ ОЗУ стандарта DDR4. В обоих случаях емкостью накопителя SSD составляет 512 ГБ. Емкость батареи – 46 Втч, к нему в комплекте идет совсем маленькое зарядное устройство, мощностью 65 Вт.

Также нельзя забывать и о полном наборе портов: USB Type-C, USB 3.0, HDMI и другие. Что касается ценника, то младшая версия обойдется покупателю в 716 долларов, более производительный вариант оценен в 870 долларов. Отправка заказов запланирована на 2 июня.