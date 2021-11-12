Realme 8 загорелся — остались только экран и камеры

В социальных сетях появились новые фото загоревшегося смартфона. На сей раз это модель Realme 8, а не OnePlus Nord 2, как в прошлый раз.

Судя по изображениям, батарея сгорела почти полностью. Остался только экран, блок камер и ошмётки корпуса. При этом, похоже, перед возгоранием аккумулятор вздулся — на это указывает повреждённый дисплей. Судя по всему, батарея вздулась и надавила на него снизу.

Пока что не сообщается, как и когда это произошло. Однако эта модель смартфона оснащена 30-ваттной зарядкой и холодным чипом MediaTek Helio G95. Потому неясно, как это произошло. Не исключено, что в свете глобального дефицита полупроводников и других компонентов, многие производители начали экономить на комплектующих. И пока неясно, чем это закончится.