Раскрыты технические характеристики смартфона Realme 8

Сегодня были раскрыты технические характеристики одного из смартфонов линейки Realme 8. Кстати, название модели полностью повторяет название линейки. Итак, аппарат получит 6,4-дюймовый Super AMOLED-дисплей. Эта модель станет первой в данной категории, в которой будет наличествовать такой дисплей, ведь до этого применяли ЖК-матрицы.

За производительность будет отвечать чипсет Helio G95. Да, многих этот факт не обрадует, ведь данный компонент применялся в предшественнике – Realme 7. Другие характеристики также унаследованы от предшественника, а это: батарея на 5 000 мАч с ускоренной зарядкой до 30 Вт. Что касается оптики, то в Realme 8 применяется основной 64-мегапиксельный модуль, который располагается в квадратном модуле с другими камерами и двойной светодиодной вспышкой.