Продажи умных часов Xiaomi Watch S4 41 мм стартовали в России

Цены на устройство начинаются от 14 тысяч рублей, что дешевле, чем в Европе.

В России начались продажи умных часов Xiaomi Watch S4 41 мм, которые на прошлой неделе вышли на международном рынке.

Устройство получило 1,32-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466х466 пикселей, частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 1500 нит.

За автономность смарт-часов отвечает аккумулятор на 320 мАч. Благодаря ему Xiaomi Watch S4 41 мм могут работать до 8 часов в обычном режиме без подзарядки.

Кроме того, есть поддержка более 150 спортивных режимов, функция измерения температуры кожи, обновленный датчик пульса и защита от воды 5 АТМ. Часы работают под управлением фирменной системы HyperOS 3.

В Европе их цена начинается от 160 евро (~15 600 рублей). В России модель предлагается в четырех цветах — белом, черном, золотистом и мятно-зеленом по цене от 14 тысяч рублей.

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
