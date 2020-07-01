Prey теперь «беззащитна» — из игры убрали Denuvo

У Bethesda есть хорошая традиция — каждый год она убирает из старых игр защиту Denuvo. На сей раз её убрали из Steam-версии игры Prey. Причём это вторая попытка — первая была пару недель назад, но тогда пользователям «прилетело» обновление, которое, по сути, ничего не делало, хотя и занимало от 4 до 16 ГБ места на диске.

Патч будет автоматически загружен при запуске клиента Steam. Таким образом, игра станет аналогом версии из GOG, где защиты нет по умолчанию.

При этом отметим, что ранее «беззащитная» версия была доступна в рамках подписки Xbox Game Pass, однако там её удалили ещё в апреле. А взломанная версия появилась спустя 10 дней после релиза игры в 2017 году.

В целом, отметим, что Bethesda регулярно отключает защиту на старых играх. В 2016 году защиту убрали из Doom (2016), двумя годами позднее — из Dishonored 2. А в прошлом году — из RAGE 2. В 2021 году предполагается, что Denuvo уберут из Doom Eternal.

Так что если у вас не слишком мощный компьютер, стоит подождать, ведь многие тесты показывают, что защитная система существенно тормозит игровой процесс.