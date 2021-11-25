Премиальный ноутбук HUAWEI MateBook 14 появился в России

Компания Huawei объявила о старте продаж ноутбука HUAWEI MateBook 14. В России приобрести новую модель можно с 26 ноября в официальном интернет-магазине HUAWEI и у официальных партнёров компании.

Ноутбук HUAWEI MateBook 14 оснащён процессором AMD Ryzen 5 5500U, безрамочным 2К-экраном HUAWEI FullView, батареей с поддержкой быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge и технологией HUAWEI Share 3.0 для подключения смартфонов и планшетов.

Также устройство получило двухполосную акустическую систему с двумя динамиками и четырьмя микрофонами. Интеллектуальная система шумо- и эхоподавления улавливает голос на расстоянии до 5 метров и фильтрует окружающие шумы.

Ноутбук HUAWEI MateBook 14 выполнен в металлическом корпусе с алмазной шлифовкой и будет доступен в России в цвете «космический серый». С 26 ноября 2021 года HUAWEI MateBook 14 с процессором AMD Ryzen 5 5500U (16 ГБ + 512 ГБ) поступит в продажу по цене 86 990 рублей.