Вышел первый трейлер второго сезона мультсериала «Время приключений: Фионна и Кейк»

HBO Max представил первый трейлер второго сезона анимационного сериала «Время приключений: Фионна и Кейк». Премьера состоится уже 23 октября.

В новом сезоне альтернативные версии Финна и Джейка вновь отправятся в путешествие по мультивселенной в поисках своего предназначения.

Оригинальный сериал «Время приключений» рассказывает о приключениях мальчика Финна и его волшебного пса Джейка в постапокалиптическом мире Земли Ууу. Шоу выходило с 2010 по 2018 год и получило высокую оценку зрителей — 8,6 из 10 на IMDb.