Вышел первый трейлер второго сезона мультсериала «Время приключений: Фионна и Кейк» | The GEEK
close
Новости

Вышел первый трейлер второго сезона мультсериала «Время приключений: Фионна и Кейк»

Спин-офф рассказывает об альтернативных версиях Финна и Джейка, которые путешествуют по мультивселенной в поисках себя.

HBO Max представил первый трейлер второго сезона анимационного сериала «Время приключений: Фионна и Кейк». Премьера состоится уже 23 октября.

В новом сезоне альтернативные версии Финна и Джейка вновь отправятся в путешествие по мультивселенной в поисках своего предназначения.


Оригинальный сериал «Время приключений» рассказывает о приключениях мальчика Финна и его волшебного пса Джейка в постапокалиптическом мире Земли Ууу. Шоу выходило с 2010 по 2018 год и получило высокую оценку зрителей — 8,6 из 10 на IMDb.

id·212481·20251014_1054
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Анонсирован «Minecraft в кино 2». Премьера в 2027 году
Вышел первый трейлер «Рыцаря Семи королевств» — нового сериала по «Игре престолов»
Первые фото нового Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру» появились в сети
Раскрыта продолжительность первых эпизодов сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
«Чужой: Земля». Обзор 1—8 эпизодов сериала
Создатель сериала «Чужой: Земля» рассказал о планах на второй сезон
Вышел новый трейлер мини-сериала «Зомби Marvel» — премьера 24 сентября
Фильм «Голодные игры: Рассвет жатвы» выйдет в России в ноябре 2026 года
Netflix выпустил все серии второго сезона «Уэнсдей» — одну из ролей исполнила Леди Гага
«Мортал Комбат 2» перенесли на май 2026 года

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

    Обзоры

  2. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  4. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  5. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  6. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры
Смотреть все обзоры