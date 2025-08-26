Предзаказ iPhone 17 в России: где оформить, цена и какие условия

До презентации Apple остаётся меньше месяца, но в России уже вовсю открываются предзаказы на iPhone 17 и Apple Watch 11. Причём подходы к этому у ритейлеров сильно различаются: где-то достаточно оставить заявку, а где-то с вас попросят десятки тысяч рублей авансом.

На Яндекс Маркете запустился безрисковый предзаказ без предоплаты. Пользователю нужно лишь авторизоваться и оставить заявку.

После презентации в сентябре он получит пуш-уведомление с информацией о цене и ссылкой на покупку. Это скорее подписка на интерес, чем реальная бронь. В дополнение — аксессуары от фирменного бренда Commo.

МТС предлагает виртуальные сертификаты на 25 000 ₽. Они действуют как частичная предоплата: клиент вносит остаток суммы после презентации. Менеджеры связываются с покупателями напрямую.

Такой формат ритейлер запустил ещё в 2023 году, и по их данным, спрос на сертификаты iPhone 16 был выше, чем на предыдущую модель. Теперь ставка — на iPhone 17.

У СДЭК самая строгая схема. Предзаказ требует 50 000 ₽ за смартфон и 25 000 ₽ за часы. Остаток оплачивается после релиза. Устройства доставят из-за границы в течение минимум 14 дней после покупки.

МегаФон сообщил, что предзаказ откроется в начале сентября. Билайн и restore пока только собирают заявки на уведомления. Wildberries, Ozon и М.Видео-Эльдорадо тоже подтвердили планы по запуску предзаказов, но без конкретных дат.

Условия предзаказа iPhone 17:

Ритейлер Формат предзаказа Предоплата Когда доставка Дополнительно Яндекс Маркет Заявка через личный кабинет Не требуется После анонса Пуш-уведомление о старте продаж, аксессуары Commo МТС Виртуальный сертификат 25 000 ₽ После анонса Связь с клиентом для оформления заказа СДЭК Стандартный предзаказ 50 000 ₽ ~14 дней Заграничная поставка, остаток оплачивается позже МегаФон Откроется в сентябре Не уточняется Неизвестно Информация появится ближе к анонсу Билайн / restore: Заявка на уведомление Не требуется После анонса Только уведомление, без бронирования Ozon / Wildberries / М.Видео Предзаказ в разработке Неизвестно Неизвестно Подтвердили запуск, но без сроков и условий

Что это всё значит? В России фактически формируется параллельный рынок раннего доступа к технике Apple. Учитывая отсутствие официальных поставок, каждая площадка предлагает свой сценарий: от пушей без обязательств до полноценной сделки с авансом.

Для пользователей это означает, что выбирать стоит не только бренд, но и подход — насколько комфортно платить вперёд за устройство, которое ещё даже не анонсировано.