Предзаказ iPhone 17 в России: где оформить, цена и какие условия

До презентации Apple остаётся меньше месяца, но в России уже вовсю открываются предзаказы на iPhone 17 и Apple Watch 11. Причём подходы к этому у ритейлеров сильно различаются: где-то достаточно оставить заявку, а где-то с вас попросят десятки тысяч рублей авансом.
На Яндекс Маркете запустился безрисковый предзаказ без предоплаты. Пользователю нужно лишь авторизоваться и оставить заявку.
После презентации в сентябре он получит пуш-уведомление с информацией о цене и ссылкой на покупку. Это скорее подписка на интерес, чем реальная бронь. В дополнение — аксессуары от фирменного бренда Commo.
МТС предлагает виртуальные сертификаты на 25 000 ₽. Они действуют как частичная предоплата: клиент вносит остаток суммы после презентации. Менеджеры связываются с покупателями напрямую.
Такой формат ритейлер запустил ещё в 2023 году, и по их данным, спрос на сертификаты iPhone 16 был выше, чем на предыдущую модель. Теперь ставка — на iPhone 17.
У СДЭК самая строгая схема. Предзаказ требует 50 000 ₽ за смартфон и 25 000 ₽ за часы. Остаток оплачивается после релиза. Устройства доставят из-за границы в течение минимум 14 дней после покупки.
МегаФон сообщил, что предзаказ откроется в начале сентября. Билайн и restore пока только собирают заявки на уведомления. Wildberries, Ozon и М.Видео-Эльдорадо тоже подтвердили планы по запуску предзаказов, но без конкретных дат.
Условия предзаказа iPhone 17:
|Ритейлер
|Формат предзаказа
|Предоплата
|Когда доставка
|Дополнительно
|Яндекс Маркет
|Заявка через личный кабинет
|Не требуется
|После анонса
|Пуш-уведомление о старте продаж, аксессуары Commo
|МТС
|Виртуальный сертификат
|25 000 ₽
|После анонса
|Связь с клиентом для оформления заказа
|СДЭК
|Стандартный предзаказ
|50 000 ₽
|~14 дней
|Заграничная поставка, остаток оплачивается позже
|МегаФон
|Откроется в сентябре
|Не уточняется
|Неизвестно
|Информация появится ближе к анонсу
|Билайн / restore:
|Заявка на уведомление
|Не требуется
|После анонса
|Только уведомление, без бронирования
|Ozon / Wildberries / М.Видео
|Предзаказ в разработке
|Неизвестно
|Неизвестно
|Подтвердили запуск, но без сроков и условий
Что это всё значит? В России фактически формируется параллельный рынок раннего доступа к технике Apple. Учитывая отсутствие официальных поставок, каждая площадка предлагает свой сценарий: от пушей без обязательств до полноценной сделки с авансом.
Для пользователей это означает, что выбирать стоит не только бренд, но и подход — насколько комфортно платить вперёд за устройство, которое ещё даже не анонсировано.
