Предзаказ iPhone 17 в России: где оформить, цена и какие условия

В России стартовал предзаказ iPhone 17. Одни ритейлеры просят аванс, другие просто уведомляют. Разбираемся, что предлагают Яндекс, МТС, СДЭК и остальные.

Ник Денвер сегодня в 10:36

До презентации Apple остаётся меньше месяца, но в России уже вовсю открываются предзаказы на iPhone 17 и Apple Watch 11. Причём подходы к этому у ритейлеров сильно различаются: где-то достаточно оставить заявку, а где-то с вас попросят десятки тысяч рублей авансом.

На Яндекс Маркете запустился безрисковый предзаказ без предоплаты. Пользователю нужно лишь авторизоваться и оставить заявку.

После презентации в сентябре он получит пуш-уведомление с информацией о цене и ссылкой на покупку. Это скорее подписка на интерес, чем реальная бронь. В дополнение — аксессуары от фирменного бренда Commo.

МТС предлагает виртуальные сертификаты на 25 000 ₽. Они действуют как частичная предоплата: клиент вносит остаток суммы после презентации. Менеджеры связываются с покупателями напрямую.

Такой формат ритейлер запустил ещё в 2023 году, и по их данным, спрос на сертификаты iPhone 16 был выше, чем на предыдущую модель. Теперь ставка — на iPhone 17.

У СДЭК самая строгая схема. Предзаказ требует 50 000 ₽ за смартфон и 25 000 ₽ за часы. Остаток оплачивается после релиза. Устройства доставят из-за границы в течение минимум 14 дней после покупки.

МегаФон сообщил, что предзаказ откроется в начале сентября. Билайн и restore пока только собирают заявки на уведомления. Wildberries, Ozon и М.Видео-Эльдорадо тоже подтвердили планы по запуску предзаказов, но без конкретных дат.

Условия предзаказа iPhone 17:

РитейлерФормат предзаказаПредоплатаКогда доставкаДополнительно
Яндекс МаркетЗаявка через личный кабинетНе требуетсяПосле анонсаПуш-уведомление о старте продаж, аксессуары Commo
МТСВиртуальный сертификат25 000 ₽После анонсаСвязь с клиентом для оформления заказа
СДЭКСтандартный предзаказ50 000 ₽~14 днейЗаграничная поставка, остаток оплачивается позже
МегаФонОткроется в сентябреНе уточняетсяНеизвестноИнформация появится ближе к анонсу
Билайн / restore:Заявка на уведомлениеНе требуетсяПосле анонсаТолько уведомление, без бронирования
Ozon / Wildberries / М.ВидеоПредзаказ в разработкеНеизвестноНеизвестноПодтвердили запуск, но без сроков и условий

Что это всё значит? В России фактически формируется параллельный рынок раннего доступа к технике Apple. Учитывая отсутствие официальных поставок, каждая площадка предлагает свой сценарий: от пушей без обязательств до полноценной сделки с авансом.

Для пользователей это означает, что выбирать стоит не только бренд, но и подход — насколько комфортно платить вперёд за устройство, которое ещё даже не анонсировано.

