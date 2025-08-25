Новые цвета iPhone 17: оранжевый для Pro и голубой для Air | The GEEK
Новые цвета iPhone 17: оранжевый для Pro и голубой для Air

До презентации iPhone 17 остаётся несколько недель, а Bloomberg подтвердил одно из главных ожиданий.
Валентин Снежин сегодня в 17:04

Журналист Bloomberg Марк Гурман подтвердил, что Apple готовит новые расцветки для грядущей линейки iPhone 17. По его данным, iPhone 17 Pro и 17 Pro Max получат эксклюзивный оранжевый оттенок корпуса, а iPhone 17 Air выйдет в светло-голубом цвете.

До официального анонса остаётся всего несколько недель. Презентация новых iPhone запланирована на 9 сентября, где Apple покажет всю линейку — от базового iPhone 17 до флагманских Pro-версий и тонкого iPhone 17 Air.

Если информация подтвердится, это станет одним из редких случаев за последние годы, когда Apple вводит действительно новые яркие цвета для Pro-моделей. Обычно компания ограничивается сдержанной палитрой, оставляя необычные оттенки только базовым версиям.

id·208695·20250825_1704
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
