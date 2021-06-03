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Новости

Бюджетный смартфон Nokia C20 Plus с большим аккумулятором скоро выйдет

Китайская компания HMD Global сообщила о скором релизе нового смартфона Nokia C20 Plus. Он выйдет уже 11 июня и будет доступен сначала в Китае.

  • Nokia C20 Pro

Новинка получит круглый блок основной камеры, аккумулятор на 5000 мА•ч (у модели C20 будет батарея на 6000 мА•ч). Другие спецификации включают в себя однокристальную систему Unisoc с 8 ядрами, 3 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11.

Подробные характеристики пока не сообщаются, однако, скорее всего, они будут на том же уровне.

Цена не уточняется. Также пока неясно, когда новинка появится в глобальном масштабе и будет ли чем-то отличаться от локализованной версии.

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Источник:
Gizmochina
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