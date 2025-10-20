Китайская Unitree показала человекоподобного робота H2 с лицом и 31 суставом

Компания Unitree представила нового гуманоида H2, максимально приближённого к пропорциям человека, сообщает Pandaily. Робот высотой 180 см и весом 70 кг получил 31 подвижный сустав, что обеспечивает ему большую гибкость и плавность движений.

В отличие от прошлогодней модели Unitree H1, новая версия обзавелась «человеческим лицом» — в демонстрационном ролике робот одет в обычную одежду, что усиливает сходство с человеком.

На видео H2 выполняет танцевальные движения и элементы боевых искусств, демонстрируя точную координацию и баланс.

Стоимость и дата выхода Unitree H2 пока не раскрыты.