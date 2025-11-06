Представлен HUAWEI Mate 70 Air — тонкий гигант с батареей на 6500 мАч | The GEEK
Представлен HUAWEI Mate 70 Air — тонкий гигант с батареей на 6500 мАч

Корпус толщиной 6,6 мм, четыре модуля в блоке камер и 7-дюймовый экран.

В Китае состоялся официальный анонс нового смартфона HUAWEI Mate 70 Air. Устройство получило тонкий корпус толщиной 6,6 мм, большую батарею и огромный экран.

Смартфон оснащен 6,96-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2760×1320 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит. Сверху он прикрыт защитным стеклом Kunlun. Габариты новинки — 165х81,5х6,6 мм (208 г).

Интересно, что смартфон будет доступен в двух версиях на разных процессорах — Kirin 9020B и Kirin 9020A (вторая стоит на 500 юаней дороже). При этом о различиях между ними HUAWEI не сообщает.

В круглом блоке камер расположились сразу четыре модуля:

  • 50-мегапиксельная основа (1/1,3″, f/1.8, OIS);
  • 8-мегапиксельный ширик (f/2.2);
  • 12-мегапиксельный телевик (f/2.4, 3-кратный оптический зум, OIS);
  • 1,5-мегапиксельная спектральная камера Red Maple.

На передней панели — 10,7-мегапиксельная фронталка (f/2.2), способная записывать видео в 4K.

За автономность Mate 70 Air отвечает аккумулятор на 6500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 66 Вт и реверсивной 5 Вт. Кроме того, смартфон получил стереодинамики, водозащиту IP68/69, NFC, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания и HarmonyOS 5.1 «из коробки».

Цены на HUAWEI Mate 70 Air:

  • HUAWEI Mate 70 Air (12/256 ГБ, Kirin 9020B) — 4199 юаней (~47 600 рублей);
  • HUAWEI Mate 70 Air (12/512 ГБ, Kirin 9020B) — 4699 юаней (~53 300 рублей);
  • HUAWEI Mate 70 Air (16/256 ГБ, Kirin 9020A) — 4699 юаней (~53 300 рублей);
  • HUAWEI Mate 70 Air (16/512 ГБ, Kirin 9020A) — 5199 юаней (~59 000 рублей).
Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
