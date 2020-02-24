Появились характеристики смартфона OnePlus 8 Pro

OnePlus должна представить этой весной флагманскую линейку под номером 8. Ожидается, что она будет состоять из трех моделей: OnePlus 8, OnePlus 8 Pro и OnePlus 8 Lite.

Сегодня появились характеристики модели 8 Pro. Сообщается, что у смартфона будет мощный процессор Snapdragon 865, 12/256 Гб памяти и защита от воды и пыли по стандарту IP68. По слухам, OnePlus 8 Pro может стать первым смартфоном компании, который получит беспроводную зарядку.

Также новинка получит 6,65-дюймовый Fluid AMOLED дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц. Камеру оснастят тремя датчиками — 60/20/12 Мп. Фронтальная камера будет размещена в небольшом отверстии в экране.

Неофициальные рендеры OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Pro будет работать на Android 10 из коробки. Ожидается, что смартфон выпустят в зеленом цвете.