Появились характеристики флагманского смартфона OnePlus 10 Pro

В сети появились новые данные о будущем флагмане OnePlus 10 Pro. Как ожидается, новинка станет одним из первых решений на базе Snapdragon 8 Gen1 (так будет называться процессор, ранее известный как Snapdragon 898).

Смартфон якобы получит 8/12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и 128/256 ГБ встроенной памяти типа UFS 3.1.

Блок камер получит основной датчик на 48 МП, 50-мегапиксельный сверхширокий сенсор и 8-мегапиксельный телеобъектив с 3,3-кратным оптическим увеличением. Также заявлена оптическая стабилизация. При этом фронтальная камера получит модуль на 32 МП.

Ёмкость аккумулятора, как утверждается, составит 5000 мАч. Обещана проводная зарядка мощностью до 65 Вт, и беспроводная до 50 Вт. Заявлен сканер отпечатка пальца в экране, а также защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Анонс состоятся в конце января или начале февраля в Китае. Цена пока не сообщается.