Владелец iqos откажется от продажи традиционного табака в Великобритании к 2030 году

Компания Philip Morris прекратит продажи сигарет Marlboro в Великобритании до 2030 года и сосредоточится на других направлениях. Там сравнили обычный табак с бензиновыми автомобилями.

В компании заявили, что ещё нынешнее поколение может увидеть мир без сигарет. И, чем раньше это произойдет, тем лучше для всех.

При этом компания продолжит выпускать электронные сигареты под брендом iqos. К 2025 году планируется получить более половины выручки от «бездымной» продукции. А объём продаж безникотиновых товаров составит менее $1 млрд.

Пока неясно, последуют ли этому примеру другие страны, однако очевидно, что определённые компании на этом выиграют.