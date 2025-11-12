Первое живое фото HONOR 500 с дизайном в стиле iPhone Air | The GEEK
Первое живое фото HONOR 500 с дизайном в стиле iPhone Air

Широкий блок камер, два модуля и дополнительная кнопка на корпусе.

Известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал на платформе Weibo первое живое фото смартфона HONOR 500. Он выйдет до конца 2025 года и получит дизайн в стиле iPhone Air.

006BlblIgy1i796rjyzozj34je4jeu11

По словам информатора, устройство получит металлический корпус с плоским экраном и дополнительной кнопкой, которая напоминает Camera Control из iPhone. При этом качество сборки смартфона, как отмечает Digital Chat Station, лучше многих флагманов.

Кроме того, в сети появились еще два постера с HONOR 500. Первый с акцентом на толщину и дополнительную кнопку опубликовал сам производитель, а второй — утечка.

honor_500-2
honor_500
id·214348·20251112_2031
Анатолий Почивалов

