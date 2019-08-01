Опубликован дизайн OnePlus Nord
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Новости

Опубликован дизайн OnePlus Nord

Совсем скоро OnePlus представит новый смартфон OnePlus Nord. Официальных подробностей о грядущем аппарате мало, но вот инсайдерская информация продолжает появляться. В сеть попал дизайн устройства, который опубликовал в своём твиттере инсайдер Эван Бласс.

  • Oneplus Nord

Если верить рендерам, то OnePlus Nord получит камеру с четырьмя модулями и безрамочный дисплей с двойной селфи-камерой в виде бокового выреза.

Кроме того, инсайдер показал снимки с репетиции презентации OnePlus Nord. На них можно увидеть характеристики смартфона: процессор Snapdragon 765 с 5G, AMOLED-дисплей на 6,44 дюйма с поддержкой разрешения 1080×2400. На выбор будет доступна модификация на 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. Ёмкость аккумулятора составит 4115 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт.

Презентация OnePlus Nord запланирована на 21 июля.

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