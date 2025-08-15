Новости

OPPO выпустила в России смартфоны Reno14 и Reno14 F

Широкий набор ИИ-функций, стильный дизайн и влагозащита IP69.

Компания OPPO объявила о старте продаж в России новой линейки смартфонов Reno14, в которую вошли две модели — Reno14 и Reno14 F. Устройства получили стильный дизайн, ИИ-функции, высокую степень защиты корпуса с максимальной влагозащитой IP69 и длительное время работы.

В новом дизайне использован эффект сияния, который напоминает игру света на поверхности моря. Он достигается сложным многослойным окрашиванием с микроузорами — до 12 слоев покрытия и гравировкой толщиной всего 20 микрон.

Задняя панель выполнена из закаленного стекла. Reno14 доступен в жемчужном белом с бархатистой текстурой и зеленом матовом варианте. Reno14 F — в перламутровом голубом и сияющем зеленом с отражающей окантовкой блока камер цветах.

Характеристики OPPO Reno14 и Reno14 F

 OPPO Reno14OPPO Reno14 F
Габариты157.90х74.73х7.42; 187 г158.12х74.97х7.69/7.74/7.78; 180 г
Экран6,59”, AMOLED, 1256×2760 пикселей, 460 ppi, 120 Гц, 1200 нит, 100% DCI-P3, 1.07 млрд цветов, Corning Gorilla Glass 7i6,57”, AMOLED, 1080×2372 пикселей, 397 ppi, 120 Гц, 1400 нит, 100% DCI-P3, 1.07 млрд цветов, AGC Dragontrail DT-STAR D+
ПроцессорMediaTek Dimensity 8350Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
ОЗУ12 ГБ LPDDR5X8/12 ГБ LPDDR4X
Память256/512 ГБ UFS 3.1
КамерыОсновная — 50 Мп, Sony IMX882, f/1.8, OIS; ультраширик — 8 Мп, f/2.2, 116 градусов, AF; телефото — 50 Мп, f/2.8, 3.5-кратный оптический зум, OIS; фронтальная — 50 Мп, f/2.0, AFОсновная — 50 Мп, Sony IMX882, f/1.8, OIS; ультраширик — 8 Мп, f/2.2, 112 градусов; макро — 2 Мп, f/2.4; фронтальная — 32 Мп, f/2.0, AF
Аккумулятор6000 мАч, быстрая зарядка SUPERVOOC 80 Вт6000 мАч, быстрая зарядка SUPERVOOC 45 Вт
ЗащитаIP66, IP68 и IP69
Связь и интерфейсы5G, LTE, Wi-Fi 6, Nano-SIM, eSIM, Bluetooth 5.4, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C5G, LTE, Wi-Fi 5, 2хNano-SIM, Bluetooth 5.1, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C
OPPO Reno14

ИИ-функции OPPO Reno14 и Reno14 F

Смартфоны OPPO Reno14 получили набор интеллектуальных функций, среди которых:

  • Живые ночные фото с ИИ вспышкой;
  • Удаление лишних объектов с фото;
  • Удаление бликов и отражений в стеклах;
  • Повышение четкости;
  • Идеальный снимок для замены неудачного выражения лица или закрытых глаз на фото;
  • Улучшение композиции для оптимального кадрирования;
  • Студия для изменения стилистики изображения;
  • Расшифровка речи в текст для создания субтитров и перевода встреч и видео;
  • Переводчик;
  • Обвести и найти;
  • ИИ HyperBoost 2.0 для стабилизации частоты кадров и оптимизации температур;
  • Интересные игровые моменты;
  • Adaptive Frame Booster / Adaptive Frame Stabilization;
  • Улучшение связи 3.0.
OPPO Reno14 F

Кроме того, есть технология O+ Connect для быстрого обмена данными между Reno14 и устройствам IOS.

OPPO Reno14 F

Цены и доступность

Смартфоны уже доступны на маркетплейсах и в магазинах электроники с 15 августа 2025 года. До 31 августа действуют специальные цены:

  • OPPO Reno14 F (8/256 ГБ) — 22 999 ₽ вместо 26 999 ₽;
  • OPPO Reno14 (12/512 ГБ) — 44 999 ₽ вместо 49 999 ₽.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
