OPPO выпустила в России смартфоны Reno14 и Reno14 F

Компания OPPO объявила о старте продаж в России новой линейки смартфонов Reno14, в которую вошли две модели — Reno14 и Reno14 F. Устройства получили стильный дизайн, ИИ-функции, высокую степень защиты корпуса с максимальной влагозащитой IP69 и длительное время работы.
В новом дизайне использован эффект сияния, который напоминает игру света на поверхности моря. Он достигается сложным многослойным окрашиванием с микроузорами — до 12 слоев покрытия и гравировкой толщиной всего 20 микрон.
Задняя панель выполнена из закаленного стекла. Reno14 доступен в жемчужном белом с бархатистой текстурой и зеленом матовом варианте. Reno14 F — в перламутровом голубом и сияющем зеленом с отражающей окантовкой блока камер цветах.
Характеристики OPPO Reno14 и Reno14 F
|OPPO Reno14
|OPPO Reno14 F
|Габариты
|157.90х74.73х7.42; 187 г
|158.12х74.97х7.69/7.74/7.78; 180 г
|Экран
|6,59”, AMOLED, 1256×2760 пикселей, 460 ppi, 120 Гц, 1200 нит, 100% DCI-P3, 1.07 млрд цветов, Corning Gorilla Glass 7i
|6,57”, AMOLED, 1080×2372 пикселей, 397 ppi, 120 Гц, 1400 нит, 100% DCI-P3, 1.07 млрд цветов, AGC Dragontrail DT-STAR D+
|Процессор
|MediaTek Dimensity 8350
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
|ОЗУ
|12 ГБ LPDDR5X
|8/12 ГБ LPDDR4X
|Память
|256/512 ГБ UFS 3.1
|Камеры
|Основная — 50 Мп, Sony IMX882, f/1.8, OIS; ультраширик — 8 Мп, f/2.2, 116 градусов, AF; телефото — 50 Мп, f/2.8, 3.5-кратный оптический зум, OIS; фронтальная — 50 Мп, f/2.0, AF
|Основная — 50 Мп, Sony IMX882, f/1.8, OIS; ультраширик — 8 Мп, f/2.2, 112 градусов; макро — 2 Мп, f/2.4; фронтальная — 32 Мп, f/2.0, AF
|Аккумулятор
|6000 мАч, быстрая зарядка SUPERVOOC 80 Вт
|6000 мАч, быстрая зарядка SUPERVOOC 45 Вт
|Защита
|IP66, IP68 и IP69
|Связь и интерфейсы
|5G, LTE, Wi-Fi 6, Nano-SIM, eSIM, Bluetooth 5.4, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C
|5G, LTE, Wi-Fi 5, 2хNano-SIM, Bluetooth 5.1, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C
ИИ-функции OPPO Reno14 и Reno14 F
Смартфоны OPPO Reno14 получили набор интеллектуальных функций, среди которых:
- Живые ночные фото с ИИ вспышкой;
- Удаление лишних объектов с фото;
- Удаление бликов и отражений в стеклах;
- Повышение четкости;
- Идеальный снимок для замены неудачного выражения лица или закрытых глаз на фото;
- Улучшение композиции для оптимального кадрирования;
- Студия для изменения стилистики изображения;
- Расшифровка речи в текст для создания субтитров и перевода встреч и видео;
- Переводчик;
- Обвести и найти;
- ИИ HyperBoost 2.0 для стабилизации частоты кадров и оптимизации температур;
- Интересные игровые моменты;
- Adaptive Frame Booster / Adaptive Frame Stabilization;
- Улучшение связи 3.0.
Кроме того, есть технология O+ Connect для быстрого обмена данными между Reno14 и устройствам IOS.
Цены и доступность
Смартфоны уже доступны на маркетплейсах и в магазинах электроники с 15 августа 2025 года. До 31 августа действуют специальные цены:
- OPPO Reno14 F (8/256 ГБ) — 22 999 ₽ вместо 26 999 ₽;
- OPPO Reno14 (12/512 ГБ) — 44 999 ₽ вместо 49 999 ₽.
Комментарии в Telegram