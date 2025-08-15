OPPO выпустила в России смартфоны Reno14 и Reno14 F

Компания OPPO объявила о старте продаж в России новой линейки смартфонов Reno14, в которую вошли две модели — Reno14 и Reno14 F. Устройства получили стильный дизайн, ИИ-функции, высокую степень защиты корпуса с максимальной влагозащитой IP69 и длительное время работы.

В новом дизайне использован эффект сияния, который напоминает игру света на поверхности моря. Он достигается сложным многослойным окрашиванием с микроузорами — до 12 слоев покрытия и гравировкой толщиной всего 20 микрон.

Задняя панель выполнена из закаленного стекла. Reno14 доступен в жемчужном белом с бархатистой текстурой и зеленом матовом варианте. Reno14 F — в перламутровом голубом и сияющем зеленом с отражающей окантовкой блока камер цветах.

Характеристики OPPO Reno14 и Reno14 F

OPPO Reno14 OPPO Reno14 F Габариты 157.90х74.73х7.42; 187 г 158.12х74.97х7.69/7.74/7.78; 180 г Экран 6,59”, AMOLED, 1256×2760 пикселей, 460 ppi, 120 Гц, 1200 нит, 100% DCI-P3, 1.07 млрд цветов, Corning Gorilla Glass 7i 6,57”, AMOLED, 1080×2372 пикселей, 397 ppi, 120 Гц, 1400 нит, 100% DCI-P3, 1.07 млрд цветов, AGC Dragontrail DT-STAR D+ Процессор MediaTek Dimensity 8350 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 ОЗУ 12 ГБ LPDDR5X 8/12 ГБ LPDDR4X Память 256/512 ГБ UFS 3.1 Камеры Основная — 50 Мп, Sony IMX882, f/1.8, OIS; ультраширик — 8 Мп, f/2.2, 116 градусов, AF; телефото — 50 Мп, f/2.8, 3.5-кратный оптический зум, OIS; фронтальная — 50 Мп, f/2.0, AF Основная — 50 Мп, Sony IMX882, f/1.8, OIS; ультраширик — 8 Мп, f/2.2, 112 градусов; макро — 2 Мп, f/2.4; фронтальная — 32 Мп, f/2.0, AF Аккумулятор 6000 мАч, быстрая зарядка SUPERVOOC 80 Вт 6000 мАч, быстрая зарядка SUPERVOOC 45 Вт Защита IP66, IP68 и IP69 Связь и интерфейсы 5G, LTE, Wi-Fi 6, Nano-SIM, eSIM, Bluetooth 5.4, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C 5G, LTE, Wi-Fi 5, 2хNano-SIM, Bluetooth 5.1, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C

OPPO Reno14

ИИ-функции OPPO Reno14 и Reno14 F

Смартфоны OPPO Reno14 получили набор интеллектуальных функций, среди которых:

Живые ночные фото с ИИ вспышкой;

Удаление лишних объектов с фото;

Удаление бликов и отражений в стеклах;

Повышение четкости;

Идеальный снимок для замены неудачного выражения лица или закрытых глаз на фото;

Улучшение композиции для оптимального кадрирования;

Студия для изменения стилистики изображения;

Расшифровка речи в текст для создания субтитров и перевода встреч и видео;

Переводчик;

Обвести и найти;

ИИ HyperBoost 2.0 для стабилизации частоты кадров и оптимизации температур;

Интересные игровые моменты;

Adaptive Frame Booster / Adaptive Frame Stabilization;

Улучшение связи 3.0.

OPPO Reno14 F

Кроме того, есть технология O+ Connect для быстрого обмена данными между Reno14 и устройствам IOS.

OPPO Reno14 F

Цены и доступность

Смартфоны уже доступны на маркетплейсах и в магазинах электроники с 15 августа 2025 года. До 31 августа действуют специальные цены: