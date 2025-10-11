iQOO 15 распаковали на видео до официального анонса

В сети опубликовали видео с распаковкой нового флагманского смартфона iQOO 15, официальная презентация которого состоится 20 октября в Китае. Ролик, размещенный на платформе Weibo, позволяет детально рассмотреть дизайн устройства и содержимое комплекта.

На видео попал iQOO 15 Legend Edition, дизайн которого создан в партнерстве с BMW. Помимо самого смартфона, автор показал белый качественный защитный чехол, а также зарядное устройство FlashCharger мощностью 100 Вт.

Таким образом, скорость зарядки нового флагмана будет ниже, чем у iQOO 13, который поддерживал 120-ваттную зарядку. По слухам, это компенсируют значительным увеличением аккумулятора — до 7000 мАч (против 6150 мАч в iQOO 13).