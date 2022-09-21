Раскрыт внешний вид смарт-часов OnePlus Nord Watch

Китайская компания OnePlus опубликовала постеры, которые демонстрируют внешний вид умных часов Nord Watch. На них видно устройство с прямоугольным экраном и закруглёнными краями. Экран характеризуется разрешением 448 × 368 точек с максимальной яркостью в 500 нит. Диагональ его составит 1,78 дюйма.

Также сообщается, что на одном заряде аккумулятора часы смогут проработать до 10 дней, но пока неясно, в каком режиме. Также неизвестно, какие функции получит новинка, на каком процессоре она построена и под управлением какой ОС работает.

Компания обещает раскрывать больше информации о новых часах по мере приближения презентации. Она состоится до конца сентября.

При этом ранее инсайдеры заявляли, что у производителя готовятся сразу несколько моделей часов под брендом Nord. Но пока это не подтверждается самой компанией.

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