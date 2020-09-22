OnePlus Nord удаляет все данные пользователя из-за бага в прошивке

В этом году OnePlus пошла по пути производителей более доступных смартфонов. Первенцем стал OnePlus Nord по цене 399 евро и в целом он оказался достаточно интересным. Естественно, без проблем с программным обеспечением не обошлось.

С момента выхода OnePlus Nord прошло всего два месяца, а он уже получил множество обновлений, первое из которых было выпущено на следующий день после анонса смартфона. Но исправить все проблемы и залатать дыры пока не удалось.

В последние дни увеличилось количество жалоб от владельцев OnePlus Nord, которые столкнулись с самопроизвольным сбросом всех настроек до заводских. Это приводит к тому, что пользователи теряют все сохраненные данные, включая фотографии, видео и другие файлы.

В OnePlus знают о проблеме и сообщили, что работают над их исправлением. Сейчас на форумах OnePlus нет никаких рекомендаций, как предотвратить неисправность. Недовольные пользователи больше всего разочарованы тем, что от компании нет обратной связи и им приходится ждать, пока ее сотрудники дадут четкий ответ на жалобы с объяснением, что происходит.