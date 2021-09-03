Опубликованы официальные системные требования Far Cry 6

Разработчики Ubisoft Toronto представили системные требования для Far Cry 6. Конфигураций насчитывается целых 5 штук. От минимальных на 1080p при 30 FPS до максимальных 4K при 30 FPS с рейтрейсингом.

Полные системные требования Far Cry 6 выглядят так:

1080p, 30 кадров/с, без трассировки лучей

процессор: Intel Core i5-4460 с 3,2 ГГц или AMD Ryzen 3 1200 с 3,1 ГГц;

оперативная память: 8 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 (4 Гбайт) или AMD Radeon RX 460 (4 Гбайт);

место на диске: 60 Гбайт (рекомендуется SSD).

1080p, 60 кадров/с, без трассировки лучей

процессор: Intel Core i7-7700 с 3,6 ГГц или AMD Ryzen 5 3600X с 3,8 ГГц;

оперативная память: 16 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 Гбайт) или AMD Radeon RX Vega 64 (8 Гбайт);

место на диске: 60 Гбайт (рекомендуется SSD).

1440p, 60 кадров/с, без трассировки лучей

процессор: Intel Core i7-9700 с 3,6 ГГц или AMD Ryzen 5 3600X с 3,8 ГГц;

оперативная память: 16 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (8 Гбайт) или AMD Radeon RX 5700XT (8 Гбайт);

место на диске: 60 Гбайт (рекомендуется SSD) для игры и 37 Гбайт для HD-текстур (необязательно).

1440p, 60 кадров/с, с трассировкой лучей

процессор: Intel Core i5-10600 с 4,1 ГГц или AMD Ryzen 5 5600X с 3,7 ГГц;

оперативная память: 16 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 Гбайт) или AMD Radeon RX 6900XT (16 Гбайт);

место на диске: 60 Гбайт (рекомендуется SSD) для игры и 37 Гбайт для HD-текстур (необязательно).

4K (2160p), 30 кадров/с, с трассировкой лучей

процессор: Intel Core i7-10700K с 3,8 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X с 3,7 ГГц;

оперативная память: 16 Гбайт;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 Гбайт) или AMD Radeon RX 6800 (16 Гбайт);

место на диске: 60 Гбайт (рекомендуется SSD) для игры и 37 Гбайт для HD-текстур (необязательно).

Также был опубликован трейлер основных особенностей PC-версии.

PC-версия обзаведётся разблокированной кадровой частотой, дополнительными настройками графики, поддержкой ультрашироких мониторов и AMD FidelityFX Super Resolution.

Far Cry 6 появится в продаже 7 октября 2021 года для PC (Uplay, EGS), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, а также облачных сервисов Google Stadia и Amazon Luna.