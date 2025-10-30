Vivo S50 Pro mini (X300 FE) получит компактный корпус и процессор от Qualcomm

Компания Vivo работает над новым смартфоном S50 Pro mini, который станет преемником S30 Pro mini (за пределами Китая — Vivo X200 FE). Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл некоторые подробности будущей новинки.

По его данным, смартфон сохранит компактный 6,3-дюймовый плоский экран и получит процессор от Qualcomm. Изначально он должен выйти с MediaTek Dimensity 9400+, но вместо него Vivo выбрала Snapdragon 8 Gen 5 — упрощенную версию Snapdragon 8 Elite Gen 5, которая может даже немного превосходить прошлогодний 8 Elite.

Также сообщается, что аккумулятор новинки будет больше, чем у Vivo X300 (6040 мАч). Для сравнения, S30 Pro mini уже предлагал внушительные 6500 мАч.

Официальный анонс серии Vivo S50 ожидается до конца 2025 года.