Обновлённые Redmi Book Pro 2024 начали продаваться в России

Обновленные Redmi Book Pro в версиях на 14 и 16 дюймов, получили процессоры серии Intel Core Ultra и до 32 Гб оперативной памяти. Модели отличаются не только диагональю дисплея, но и его разрешением, а также, минимальный объемом оперативной памяти в старшей версии и скоростью зарядки.

Новые модели получили компактные корпуса, полностью выполненные из металла. Толщина старшей версии составляет всего 15,9 мм, а её вес — 1,88 кг. Одной из главных особенностей серии Redmi Book 2024 является высокая автономность. 16-дюймовая модель оснащена аккумулятором емкостью 99 Вт/ч и способна работать на одном заряде до 27 часов, в то время как 14-дюймовая версия оснащена батареей на 80 Вт/ч с автономностью до 30 часов.

Xiaomi Redmi Book Pro 14 имеет 14-дюймовый дисплей с разрешением 2,5К и яркостью 400 нит, в то время как Redmi Book Pro 16 оснащен экраном разрешением 3К и яркостью 500 нит. Оба дисплея обладают 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3 и сертификатами Dolby Vision и TÜV Rheinland.

Главной особенностью новых моделей стала аппаратная платформа. Xiaomi Redmi Book Pro 14 и 16 работают на базе новейших процессоров Intel Core Ultra 5 125H и Intel Core Ultra 7 155H соответственно. Эти процессоры получили дополнительный блок NPU для работы искусственного интеллекта и оснащены новой интегрированной графикой Intel Arc, которая в два раза мощнее, чем Intel Iris Xe, используемая в процессорах предыдущего поколения.

Xiaomi Redmi Book Pro 16 доступен в двух вариантах конфигурации. Первый оснащен процессором Intel Core Ultra 7 155H, 32 Гб оперативной памяти и 1 Тб внутреннего хранилища. Более доступная версия предлагает процессор Intel Core Ultra 5 125H с такими же объемами оперативной и внутренней памяти.

Младшая модель Xiaomi Redmi Book Pro 14 доступна в трех вариантах конфигурации. Начальная версия оснащена процессором Intel Core Ultra 5 125H, 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенного хранилища. В средней версии процессор остается таким же, но объем оперативной и внутренней памяти увеличивается до 32 Гб и 1 Тб соответственно. Самая производительная конфигурация имеет процессор Intel Core Ultra 7 155H и 32 Гб оперативной памяти с 1 Тб внутреннего хранилища.

Цены Redmi Book Pro 2024 в России

Redmi Book Pro 16 с Intel Core Ultra 7 155H + 32 Гб ОЗУ и SSD на 1 Тб – 131 990 рублей.

Redmi Book Pro 16 с Intel Core Ultra 5 125H + 32 Гб ОЗУ и SSD на 1 Тб – 116 990 рублей.

Redmi Book Pro 14 с Intel Core Ultra 7 155H + 32 Гб ОЗУ и SSD на 1 Тб – 123 990 рублей.

Redmi Book Pro 14 с Intel Core Ultra 5 125H + 32 Гб ОЗУ и SSD на 1 Тб – 108 990 рублей.

Redmi Book Pro 14 с Intel Core Ultra 5 125H + 16 Гб ОЗУ и SSD на 512 Гб – 98 990 рублей.

Сейчас Redmi Book Pro 2024 доступны под заказ в «Ситилинк».