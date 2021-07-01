Новый флагманский смартфон Nokia будет работать на HarmonyOS. Или нет?

В сети недавно появились данные о том, что Nokia может стать первым мировым производителем смартфонов, который задействует HarmonyOS от Huawei. Однако обе компании уже заявили, что это не так.

Речь шла как минимум о флагмане Nokia X60. Однако в Twitter уже появились опровержения от обеих компаний. В Huawei отметили, что серия Nokia X60 будет базироваться на Android. Это же подтвердили в Nokia.

Сама серия флагманов появится до конца года, однако речь идёт об анонсе. Релиз же состоится ещё позднее.

Самому флагману в вариантах Nokia X60 и X60 Pro приписывают изогнутый дисплей с частотой обновления 144 Гц, тройную камеру с главным модулем на 200 МП и оптикой ZEISS, а также батарею ёмкостью 6000 мАч.

В качестве процессора, скорее всего, будет Snapdragon 888.

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