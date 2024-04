Новые наушники Nothing Ear и Nothing Ear (a) представят 18 апреля

Компания Nothing официально подтвердила скорый анонс своих новых наушников Nothing Ear и Nothing Ear (a). Официально продукты представят 18 апреля.

Первое устройство – преемник прошлогодних Ear 2. Что касается Nothing Ear (a), то это, скорее всего, будет урезанная и более доступная версия наушников. Ожидается, что обе модели сохранят прозрачный дизайн предыдущих моделей.

Компания отказалась от цифр в нейминге, чтобы «сосредоточить внимание на продукте и уникальном опыте, который он предоставляет каждому пользователю». Nothing отмечает, что устройства будут кульминацией трехлетнего развития аудио-сегмента, дизайна и инноваций.

Накануне в сети появилась информация о том, что Nothing планирует выпустить сразу два новых смартфона – Phone (3) и Phone (2a) Pro.