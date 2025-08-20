Россияне за полгода купили более 4 млн Лабубу на сумму 3,6 млрд рублей

За первое полугодие 2025 года в России было продано 4,25 млн игрушек Лабубу. Общая выручка составила почти 3,6 млрд рублей. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на подсчеты аналитического центра Platforma.

Популярность Лабубу росла стремительно: если в марте информацию об игрушках в интернете искали всего 2,5 тысячи раз, то в июне запросов стало уже 6,2 млн. После пика интерес немного снизился — в июле поисковые запросы составили около 4,6 млн.

Больше всего игрушек разошлось 27 июня — 480 тысяч штук на сумму 155 млн рублей. Исследователи связывают пик продаж с выпускными в школах и детских садах.

Особенно популярны Лабубу оказались на Северном Кавказе. Так, в Дагестане интерес к игрушкам был на 166% выше среднего по стране, в Южной Осетии — на 144%, в Кабардино-Балкарии — на 135%, в Карачаево-Черкесии — на 131%. Среди городов лидируют Москва (580 тысяч запросов, 10% от всех) и Санкт-Петербург (252 тысячи запросов).

Средняя цена Лабубу в первом полугодии составила 842 рубля. В марте-мае игрушки стоили в среднем 1493 рубля, но к июню цена снизилась почти вдвое до 783 рублей из-за увеличения продаж дешевых моделей. При этом Лабубу продается во всех ценовых категориях — от 95 до 85 тысяч рублей.

Подробнее о том, кто такие Лабубу и почему они так популярны, мы писали в отдельном материале.