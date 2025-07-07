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TECNO представила бюджетные смартфоны SPARK 40, 40 Pro и 40 Pro+

Все модели получили 5-летнюю фирменную гарантию и искусственный интеллект TECNO AI.

TECNO официально анонсировала серию смартфонов SPARK 40. В линейку вошли четыре устройства: SPARK 40, SPARK 40C, SPARK 40 Pro и SPARK 40 Pro+. Новинки отличаются улучшенной производительностью, поддержкой фирменного ИИ и беспроводной зарядки.

Характеристики TECNO SPARK 40 и SPARK 40 Pro

 TECNO SPARK 40TECNO SPARK 40 ProTECNO SPARK 40 Pro+
Габариты165,6 х 77 х 7,67 мм163,67 х 75,87 х 6,69 мм163,9 х 75,8 х 6,49 мм
Дисплей6,67 дюймов, IPS LCD, 1600×720 пикселей, 120 Гц6,78 дюймов, AMOLED, 2712×1220 пикселей, 144 Гц, 2160 Гц касание, до 4500 нит, Corning Gorilla Glass 7i
ПроцессорMediaTek Helio G81MediaTek Helio G100 UltimateMediaTek Helio G200
ОЗУ4/8 ГБ8 ГБ
Память128/256 ГБ
КамерыОсновная — 50 Мп, фронтальная — 8 МпОсновная — 50 Мп, фронтальная — 13 Мп
Аккумулятор5200 мАч, быстрая зарядка 45 Вт5200 мАч, быстрая зарядка 45 Вт, беспроводная 30 Вт, реверсивная 5 Вт
ОСHiOS 15 (Android 15)
Защита от воды и пылиIP64

Все смартфоны TECNO SPARK 40 получили 5-летнюю фирменную гарантию. Компания обещает, что устройства сохранят плавную работу и более 80% емкости батареи даже после 2000 полных циклов зарядки.

TECNO SPARK 40

Примечательно, что SPARK 40 Pro+ с толщиной всего 6,49 мм стал самым тонким в мире смартфоном с изогнутым экраном и беспроводной зарядкой. Но, несмотря на это, устройства успешно выдержали испытания на устойчивость к падениям с высоты до 1,5 метров.

TECNO SPARK 40 Pro

Все модели серии оснащены фирменным искусственным интеллектом TECNO AI с умным ассистентом Ella на русском языке и возможностью переключения на платформу DeepSeek.

TECNO SPARK 40 Pro+

За рубежом цены на новинки следующие:

  • TECNO SPARK 40 — $113 (~8 900 рублей)
  • TECNO SPARK 40 Pro — $189 (~14 900 рублей)
  • TECNO SPARK 40 Pro+ — $214 (~16 900 рублей)
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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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