TECNO представила бюджетные смартфоны SPARK 40, 40 Pro и 40 Pro+

TECNO официально анонсировала серию смартфонов SPARK 40. В линейку вошли четыре устройства: SPARK 40, SPARK 40C, SPARK 40 Pro и SPARK 40 Pro+. Новинки отличаются улучшенной производительностью, поддержкой фирменного ИИ и беспроводной зарядки.

Характеристики TECNO SPARK 40 и SPARK 40 Pro

TECNO SPARK 40 TECNO SPARK 40 Pro TECNO SPARK 40 Pro+ Габариты 165,6 х 77 х 7,67 мм 163,67 х 75,87 х 6,69 мм 163,9 х 75,8 х 6,49 мм Дисплей 6,67 дюймов, IPS LCD, 1600×720 пикселей, 120 Гц 6,78 дюймов, AMOLED, 2712×1220 пикселей, 144 Гц, 2160 Гц касание, до 4500 нит, Corning Gorilla Glass 7i Процессор MediaTek Helio G81 MediaTek Helio G100 Ultimate MediaTek Helio G200 ОЗУ 4/8 ГБ 8 ГБ Память 128/256 ГБ Камеры Основная — 50 Мп, фронтальная — 8 Мп Основная — 50 Мп, фронтальная — 13 Мп Аккумулятор 5200 мАч, быстрая зарядка 45 Вт 5200 мАч, быстрая зарядка 45 Вт, беспроводная 30 Вт, реверсивная 5 Вт ОС HiOS 15 (Android 15) Защита от воды и пыли IP64

Все смартфоны TECNO SPARK 40 получили 5-летнюю фирменную гарантию. Компания обещает, что устройства сохранят плавную работу и более 80% емкости батареи даже после 2000 полных циклов зарядки.

TECNO SPARK 40

Примечательно, что SPARK 40 Pro+ с толщиной всего 6,49 мм стал самым тонким в мире смартфоном с изогнутым экраном и беспроводной зарядкой. Но, несмотря на это, устройства успешно выдержали испытания на устойчивость к падениям с высоты до 1,5 метров.

TECNO SPARK 40 Pro

Все модели серии оснащены фирменным искусственным интеллектом TECNO AI с умным ассистентом Ella на русском языке и возможностью переключения на платформу DeepSeek.

TECNO SPARK 40 Pro+

За рубежом цены на новинки следующие:

TECNO SPARK 40 — $113 (~8 900 рублей)

TECNO SPARK 40 Pro — $189 (~14 900 рублей)

TECNO SPARK 40 Pro+ — $214 (~16 900 рублей)