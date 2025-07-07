TECNO представила бюджетные смартфоны SPARK 40, 40 Pro и 40 Pro+

TECNO официально анонсировала серию смартфонов SPARK 40. В линейку вошли четыре устройства: SPARK 40, SPARK 40C, SPARK 40 Pro и SPARK 40 Pro+. Новинки отличаются улучшенной производительностью, поддержкой фирменного ИИ и беспроводной зарядки.
Характеристики TECNO SPARK 40 и SPARK 40 Pro
|TECNO SPARK 40
|TECNO SPARK 40 Pro
|TECNO SPARK 40 Pro+
|Габариты
|165,6 х 77 х 7,67 мм
|163,67 х 75,87 х 6,69 мм
|163,9 х 75,8 х 6,49 мм
|Дисплей
|6,67 дюймов, IPS LCD, 1600×720 пикселей, 120 Гц
|6,78 дюймов, AMOLED, 2712×1220 пикселей, 144 Гц, 2160 Гц касание, до 4500 нит, Corning Gorilla Glass 7i
|Процессор
|MediaTek Helio G81
|MediaTek Helio G100 Ultimate
|MediaTek Helio G200
|ОЗУ
|4/8 ГБ
|8 ГБ
|Память
|128/256 ГБ
|Камеры
|Основная — 50 Мп, фронтальная — 8 Мп
|Основная — 50 Мп, фронтальная — 13 Мп
|Аккумулятор
|5200 мАч, быстрая зарядка 45 Вт
|5200 мАч, быстрая зарядка 45 Вт, беспроводная 30 Вт, реверсивная 5 Вт
|ОС
|HiOS 15 (Android 15)
|Защита от воды и пыли
|IP64
Все смартфоны TECNO SPARK 40 получили 5-летнюю фирменную гарантию. Компания обещает, что устройства сохранят плавную работу и более 80% емкости батареи даже после 2000 полных циклов зарядки.
Примечательно, что SPARK 40 Pro+ с толщиной всего 6,49 мм стал самым тонким в мире смартфоном с изогнутым экраном и беспроводной зарядкой. Но, несмотря на это, устройства успешно выдержали испытания на устойчивость к падениям с высоты до 1,5 метров.
Все модели серии оснащены фирменным искусственным интеллектом TECNO AI с умным ассистентом Ella на русском языке и возможностью переключения на платформу DeepSeek.
За рубежом цены на новинки следующие:
- TECNO SPARK 40 — $113 (~8 900 рублей)
- TECNO SPARK 40 Pro — $189 (~14 900 рублей)
- TECNO SPARK 40 Pro+ — $214 (~16 900 рублей)
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