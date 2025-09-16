Nothing готовит «умную» экосистему и ИИ-устройства

Компания Nothing объявила о смене стратегии: от производителя смартфонов она превращается в разработчика платформы, где аппаратное и программное обеспечение будут объединены в единую «умную» систему.
Смартфон остаётся, но роль меняется
Основатель Nothing Карл Пэй считает, что смартфон сохранит важную роль в ИИ-эпоху, но сам опыт работы с ним давно не менялся:
- производители улучшают камеры и переводчики;
- ИИ-ассистенты пока «едва ли работают»;
- пользовательский опыт остаётся прежним со времён запуска ChatGPT.
Персонализированная ОС и ИИ-агенты
По словам Пэя, будущие операционные системы будут подстраиваться под владельца:
- появятся «умные» подсказки в нужный момент;
- ИИ-агенты научатся выполнять задачи от лица пользователя, точно понимая его намерения;
- каждое устройство получит персонализированную ОС, а не унифицированную оболочку.
Новый класс устройств
Nothing не ограничится смартфонами, наушниками и часами. Компания заявила о планах на принципиально новый класс ИИ-гаджетов, которые могут включать:
- очки;
- бытовых и гуманоидных роботов;
- транспортные средства;
- ещё не существующие категории электроники.
Когда ждать
Первые ИИ-устройства Nothing обещает показать в 2026 году. Пока не раскрывается, какие именно продукты выйдут первыми.
Контекст
За четыре года компания создала собственную инфраструктуру, которая позволяет быстро запускать новые устройства «без корпоративной бюрократии». На её базе и будет развиваться новая экосистема.
На фоне этих планов Nothing также привлекла $200 млн инвестиций при оценке $1,3 млрд — деньги помогут ускорить разработку платформы и вывод ИИ-продуктов на рынок.
