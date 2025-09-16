Nothing готовит «умную» экосистему и ИИ-устройства

Компания Nothing объявила о смене стратегии: от производителя смартфонов она превращается в разработчика платформы, где аппаратное и программное обеспечение будут объединены в единую «умную» систему.

Смартфон остаётся, но роль меняется

Основатель Nothing Карл Пэй считает, что смартфон сохранит важную роль в ИИ-эпоху, но сам опыт работы с ним давно не менялся:

производители улучшают камеры и переводчики;

ИИ-ассистенты пока «едва ли работают»;

пользовательский опыт остаётся прежним со времён запуска ChatGPT.

Персонализированная ОС и ИИ-агенты

По словам Пэя, будущие операционные системы будут подстраиваться под владельца:

появятся «умные» подсказки в нужный момент;

ИИ-агенты научатся выполнять задачи от лица пользователя, точно понимая его намерения;

каждое устройство получит персонализированную ОС, а не унифицированную оболочку.

Новый класс устройств

Nothing не ограничится смартфонами, наушниками и часами. Компания заявила о планах на принципиально новый класс ИИ-гаджетов, которые могут включать:

очки;

бытовых и гуманоидных роботов;

транспортные средства;

ещё не существующие категории электроники.

Когда ждать

Первые ИИ-устройства Nothing обещает показать в 2026 году. Пока не раскрывается, какие именно продукты выйдут первыми.

Контекст

За четыре года компания создала собственную инфраструктуру, которая позволяет быстро запускать новые устройства «без корпоративной бюрократии». На её базе и будет развиваться новая экосистема.

На фоне этих планов Nothing также привлекла $200 млн инвестиций при оценке $1,3 млрд — деньги помогут ускорить разработку платформы и вывод ИИ-продуктов на рынок.