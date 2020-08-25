Nintendo выпустит новую версию Switch с 4K в 2021 году

Популярная гибридная консоль Nintendo Switch вышла в 2017 году и за минувшее время была продана тиражом более чем в 61 млн устройств.

Теперь же, как сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, ожидается появление новой консоли, которая будет поддерживать разрешение 4K, получит более качественный экран, мощное железо и специализированные игры. Последние разрабатывает сама Nintendo и сторонние студии.

Другие подробности пока не уточняются. Неизвестно, будет ли консоль гибридной, чисто портативной или стационарной. Также нет ни цен, ни точных спецификаций, ни даже более-менее определённой даты релиза.

В любом случае эта консоль явно будет «заточена» исключительно под фирменные игры, хотя энтузиасты наверняка попробуют её взломать. В конце концов, на оригинальной Nintendo Switch запускали Windows, Linux, Android и сторонние игры.