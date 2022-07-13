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Новости

Nikon отказалась от зеркальных камер

Японская компания-производитель Nikon объявила о прекращении выпуска новых зеркальных камер. Популярность «зеркалок» начала активно падать на фоне беззеркальных камер. Именно последние пользуются хорошим спросом у потребителей.

В компании отмечают, что продолжат производить и распространять уже существующие модели зеркальных фотоаппаратов, но разработка и дальнейший выпуск новых моделей будет отдаваться исключительно беззеркальным камерам.

Зеркальные камеры Nikon использовались профессиональными операторами и журналистами более 60 лет.

Ожидается, что подобный шаг в отказе от «зеркалок» в скором времени сделает Canon.

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Источник:
The Verge
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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