Nikon отказалась от зеркальных камер

Японская компания-производитель Nikon объявила о прекращении выпуска новых зеркальных камер. Популярность «зеркалок» начала активно падать на фоне беззеркальных камер. Именно последние пользуются хорошим спросом у потребителей.

В компании отмечают, что продолжат производить и распространять уже существующие модели зеркальных фотоаппаратов, но разработка и дальнейший выпуск новых моделей будет отдаваться исключительно беззеркальным камерам.

Зеркальные камеры Nikon использовались профессиональными операторами и журналистами более 60 лет.

Ожидается, что подобный шаг в отказе от «зеркалок» в скором времени сделает Canon.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!