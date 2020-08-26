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Новости

Названы системные требования Hitman 3

В магазине Epic Games Store появилась страница с системными требованиями будущего стелс-боевика Hitman 3. Игра на протяжении первого года после релиза будет эксклюзивом именно этой платформы, так что не удивительно, что данные появились именно там.

Минимальные требования таковы:

  • Процессор — Intel Core i5-2500K на 3,3 ГГц или AMD FX-8350
  • Оперативная память — 8 ГБ
  • Видеокарта — GeForce GTX 660 или Radeon HD 7870
  • Поддержка DirectX 12
  • Место на HDD — 80 ГБ.

Рекомендуемые требования:

  • Процессор — Intel Core i7-4790 с частотой не ниже 4 ГГц или аналог AMD
  • Оперативная память — 16 ГБ
  • Видеокарта — GeForce GTX 1070 или Radeon RX Vega 56 (8 ГБ vRAM)
  • Поддержка DirectX 12
  • Место на HDD — 80 ГБ.

Как видим, требования хоть и довольно высоки, но они не выходят за пределы существующих средних значений. Игра выйдет в 2021 году на PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One и РС. Также обещана поддержка PS VR для всей трилогии.

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Андрей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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