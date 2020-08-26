Названы системные требования Hitman 3

В магазине Epic Games Store появилась страница с системными требованиями будущего стелс-боевика Hitman 3. Игра на протяжении первого года после релиза будет эксклюзивом именно этой платформы, так что не удивительно, что данные появились именно там.
Минимальные требования таковы:
- Процессор — Intel Core i5-2500K на 3,3 ГГц или AMD FX-8350
- Оперативная память — 8 ГБ
- Видеокарта — GeForce GTX 660 или Radeon HD 7870
- Поддержка DirectX 12
- Место на HDD — 80 ГБ.
Рекомендуемые требования:
- Процессор — Intel Core i7-4790 с частотой не ниже 4 ГГц или аналог AMD
- Оперативная память — 16 ГБ
- Видеокарта — GeForce GTX 1070 или Radeon RX Vega 56 (8 ГБ vRAM)
- Поддержка DirectX 12
- Место на HDD — 80 ГБ.
Как видим, требования хоть и довольно высоки, но они не выходят за пределы существующих средних значений. Игра выйдет в 2021 году на PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One и РС. Также обещана поддержка PS VR для всей трилогии.
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