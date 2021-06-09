Представлены наушники Sony WF-1000XM4 с шумоподавлением и хорошей автономностью

Японская компания Sony представила новые флагманские беспроводные наушники Sony WF-1000XM4. Это классические «затычки» с шумоподавлением и качественным звуком.

Новинка получила чип Sony V1, который позволяет лучше подавлять шум, чем в ранних моделях. Также это первые TWS-наушники с поддержкой звука Hi-Res через кодек LDAC. Помимо этого, заявлена поддержка технологии 360 Reality Audio, которая обеспечивает иммерсивное звучание.

Другие особенности включают качественные и насыщение низкие частоты за счёт улучшенной диафрагмы. Наушники могут работать до 8 часов с включенным ANC и 12 часов с выключенным на одной зарядке. Кейс даёт ещё 24/36 часов.

Европейская цена составляет 280 евро. В России до 22 июня цена составит 22 990 рублей, после — 24 990 рублей.

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