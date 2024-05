На YouTube появился раздел Playables с казуальными играми

Команда YouTube запустила необычную игровую инициативу «Playables» еще в прошлом году, но тогда ее могли опробовать только некоторые пользователи подписки Premium. Теперь же тестирование официально завершено, так что вкладка с 75 казуальными играми начнет постепенно появляться у всех аккаунтов.

Найти «Playables» можно в главном меню, в «Навигаторе» на главной странице сайта или приложения для iOS и Android. На данный момент пользователи уже могут сохранять прогресс и отслеживать рейтинг других игроков. Кроме того, имеется функция отправки друзьям любимых аркад с помощью меню в виде трех точек.

Казуальных приложений не так много. Но среди них есть как простые варианты, вроде кроссвордов и шахмат, так и более популярные: Angry Birds Showdown, Cut the Rope, Tomb of the Mask и Trivia Crack. Постепенно контента должно стать больше. Для этого команда YouTube просит делиться идеями и предложениями через кнопку «Отправить отзыв».