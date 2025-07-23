Новости

Мыши с сюрпризом: Endgame Gear распространяла вредоносное ПО через официальный сайт

Вредоносное ПО нашли в официальных установщиках.
Фото аватара
Вадим Майков вчера в 23:09

Производитель игровых мышек Endgame Gear оказался в центре скандала после того, как пользователи Reddit обнаружили вредоносное ПО в официальных установщиках утилит настройки. В частности, конфигурационный софт для модели OP1w 4K V2 содержал удалённый доступ (RAT), который не обнаруживался Windows Defender, но вызывал тревогу у других антивирусов.

По данным расследования, сайт компании был скомпрометирован не позднее 2 июля. Вредоносные версии ПО находились в свободном доступе на официальной странице загрузки до 17 июля. После этого файлы были незаметно заменены на «чистые», однако компания публично об инциденте не сообщила. Единственное упоминание появилось в Discord-сервере, где представитель отметил, что «файл обновлён».

Пользователи и специалисты по безопасности заявили, что если производитель действительно знал о заражении, но не сообщил об этом, он может нарушать европейские законы о защите персональных данных (GDPR). Тем более, что неизвестно, получали ли злоумышленники доступ к информации пользователей.

Пока сама Endgame Gear (Pro Gamersware GmbH) не публиковала официальных заявлений ни на сайте, ни в Reddit, где впервые всплыла проблема. Сообщество требует объяснений и расследования.

👍 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram-канал
Теги: 
ZONE 51 выпустил в России новые игровые мыши SAGE и MIRROR
Tt eSports Ventus
Геймерская мышь Tt eSports Ventus R оснащена системой вентиляции и разрешением 5000 dpi
The Z
На KickStarter стартовал сбор средств на уникальную мышь, чувствительную к положению в пространстве

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK