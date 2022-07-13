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Новости

Microsoft выпустила коллекцию одежды с заставкой из Windows XP

Компания Microsoft представила коллекцию одежды под названием Hardwear. В неё входят футболки с обоями из Windows XP, старым логотипом Paint, джинсовка с вышитой надписью Inbox и другие вещи.

Главный слоган коллекции – It’s in you, not on you (Оно в тебе, не на тебе). Он обозначает творческую жилу и вдохновение в каждом человеке.

Коллекция доступна для покупки в онлайн-магазине Xbox Gear Shop. Футболки стоят $60 (около 3500 рублей), а штаны — $150 (8800 рублей).

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Источник:
Xbox Gear Shop

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