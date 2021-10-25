Microsoft Surface Neo с двумя экранами показали на живых фото

Редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах опубликовал в Twitter несколько фотографий планшета с двумя экранами Microsoft Surface Neo. Это устройство пока не поступило в продажу, хотя его показали в прошлом году. Новинку отменили сразу после анонса.

На фото показан прототип Microsoft Surface Neo без экранов. Судя по всему, аппарат находится в руках Вайнбаха, поскольку он собирается найти подходящие по характеристикам дисплеи и собрать систему.

Серийному Microsoft Surface Neo приписывали процессор Intel 11-го поколения и два 9-дюймовых экрана. При этом половинки были соединены шарниром, а дисплеи должны были получить защиту Gorilla Glass.

Помимо этого, к устройству можно было подключить клавиатуру, превратив Neo в компактный ноутбук с поддержкой стилуса.