Обзор Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi: тройная акустика и звук через Wi-Fi

Рынок TWS-наушников в последние годы буксует: бренды выпускают бесконечные рестайлинги старых хитов, улучшая разве что дизайн и автономность. На этом фоне Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi выглядят как глоток свежего воздуха. Подключение по Wi-Fi с поддержкой битрейта до 4,2 Мбит/с, тройной коаксиальный драйвер и двойной усилитель — всё это обещает звук уровня добротных IEM-наушников.

Но главный вопрос: стала ли эта модель действительно революцией или перед нами красивая теория, которая работает только на бумаге? Я тестировал Buds 5 Pro Wi-Fi в течение двух недель и готов рассказать, где Xiaomi удалось удивить, а в чём заключаются спорные решения новинки.

Характеристики Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi

Модель: Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi

Тип: внутриканальные

Звук: 3 драйвера / 11 мм динамик, планарный драйвер, керамический твитер

Диапазон частот: 15-50000 Гц

Сопротивление: 16 Ом

Шумоподавление: адаптивное, режим прозрачности

Кодеки: AAC, SBC, aptX Losless

Аккумулятор: наушники: 64 мАч зарядный кейс: 570 мАч

Автономность: без подзарядки: до 10 часов с зарядным кейсом: до 40 часов

Интерфейсы: Bluetooth 5.4, USB Type-C

Защита: IP54

Габариты: размер зарядного кейса: 61х48х27 мм вес кейса: 42 г вес наушника: 5,6 г

Цена на момент обзора: 17 700 ₽

Что в коробке?

Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi поставляются в аккуратной квадратной коробке с изображением модели и логотипом Harman на лицевой стороне. Для флагманской линейки оформление могло бы быть более премиальным — визуально оно мало отличается от упаковки бюджетных моделей Xiaomi, что слегка разочаровывает.

Внутри всё строго по минимуму, но без упущений:

сами наушники в зарядном кейсе

зарядный кабель USB-A — USB-C

три пары силиконовых амбушюр разного размера

инструкция

Внешний вид и элементы управления

Кейс Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi выполнен из глянцевого пластика с полупрозрачной крышкой. Визуально это решение выглядит свежо и даже футуристично: кейс словно намекает на премиальность модели и технологичность. В руках ощущается приятным, крышка закрывается с чётким щелчком, петля тугая — ничего не люфтит.

Но у такой красоты есть оборотная сторона. Почти зеркальное покрытие моментально собирает отпечатки пальцев и пыль, а при активном ношении в сумке или кармане быстро обзаводится микроцарапинами. Со временем это будет особенно заметно на тёмных расцветках.

По сути, Xiaomi сделала ставку на «вау-эффект» при первом знакомстве, пожертвовав практичностью. Кейс смотрится дороже, чем у прошлых поколений Buds, но требует более бережного обращения. Пользователям, которым важен идеальный внешний вид аксессуара, скорее всего придётся покупать чехол.

Крышка занимает почти половину корпуса и открывается не просто вверх, а словно «раздвигает» кейс на две части. Смотрится эффектно, но вставлять наушники в кейс приходится аккуратно Внутри поверхность матовая, поэтому выглядит более практичной, чем глянец снаружи, сами наушники фиксируются вертикально при помощи магнитов.

Интересная деталь, которая сразу бросается в глаза — небольшой логотип Harman рядом с портом зарядки. Казалось бы, мелочь, но именно такие штрихи формируют ощущение премиальности. Для фанатов аудио-техники сама ассоциация с Harman работает как знак качества: будто производитель лишний раз напоминает, что перед вами не просто очередные TWS, а модель с серьёзной акустической «подписью». Честно признаюсь, мне эта деталь доставляет эстетическое удовольствие, вроде бы ничего функционального, а ощущение ценности устройства повышает.

Сами наушники выполнены в матовом пластике, что сразу добавляет баллов к их практичности — отпечатки на таком корпусе почти незаметны. На ножке размещена золотистая глянцевая вставка, которая придаёт образу чуть больше премиальности.

На ножке разместили сенсорную панель, которая реагирует не только на касания, но и на силу нажатия. Управление громкостью в Xiaomi Buds 5 Pro реализовано жестами: свайп вверх или вниз, и это действительно удобно. Остальные действия выполняются сдавливанием ножки, для корректного срабатывания нужно приложить ощутимую силу и соблюсти временные интервалы, заданные производителем.

Продолжая тему эргономики, стоит отметить, что наушники сидят в ушах уверенно: не давят, не вываливаются и при этом не торчат наружу, как многие конкуренты. Посадка остаётся комфортной даже при длительном использовании, можно слушать музыку несколько часов подряд без ощущения усталости. Пассивная шумоизоляция не идеальна, но уровень достойный: метро или оживлённая улица полностью не заглушаются, зато привычный городской шум становится менее навязчивым.

Есть и продуманные мелочи, которые улучшают ежедневный опыт. Например, датчик приближения: достаточно вынуть один наушник, и музыка мгновенно приостанавливается. Работает это стабильно, без сбоев и заметных задержек. Плюс, модель получила защиту по стандарту IP54. Это не уровень «погружения под воду», но дождь или активная тренировка ей точно не страшны.

Подключение и настройка

Для настройки наушников под себя используется фирменное приложение Xiaomi EarBuds (IOS и Android). За лаконичным дизайном скрывается классический набор функций и несколько интересных фишек.

На главном экране отображается уровень заряда кейса и наушников, под ним — управление шумоподавлением. Помимо классического ANC, режима прозрачности или отключения функции, можно включить адаптивный шумодав, который будет регулировать мощность в зависимости от громкости окружающей среду. Также можно настроить режим прозрачности, чтобы голос собеседника выделялся, а фоновые шумы приглушались.

Чуть ниже находятся вкладки с настройками, где можно включить запись звонков и выбрать пресеты эквалайзера. Всего их шесть, при этом особого внимания заслуживают два варианта, разработанные совместно с Harman. Для тех, кто предпочитает индивидуальные настройки, предусмотрен ручной эквалайзер с четырьмя полосами и этого достаточно, чтобы подстроить звучание под личные предпочтения.

Помимо фирменного приложения, доступного на любых устройствах, владельцы смартфонов Xiaomi получают дополнительные возможности. Встроенное меню настроек отличается по интерфейсу и функционалу. Так, для серии Xiaomi 15 предусмотрен эксклюзивный режим подключения по Wi-Fi — ключевая фишка модели.

Ещё одна полезная опция заключается в активации протокола LC3, который снижает энергопотребление и позволяет дольше слушать музыку без подзарядки. Правда, при его включении отключается поддержка одновременного подключения к двум устройствам.

Случилось ли чудо?

Как я упоминал выше, в Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi установлено сразу три драйвера, что для TWS-сегмента выглядит смело и даже немного дерзко. За басы отвечает 11-миллиметровый динамик с двойным магнитом — именно он формирует упругий и плотный низ. Средние частоты отданы на откуп керамическому твиттеру, который хорошо раскрывает вокал и живые инструменты. Верхний диапазон поддерживает планарный драйвер — редкое решение для беспроводных наушников, обычно встречающееся в Hi-Fi-моделях.

Схему дополняет двойной усилитель, снижающий искажения на высоких уровнях громкости и позволяющий сохранить детализацию даже в сложных композициях. В теории, это должно приближать звучание Buds 5 Pro Wi-Fi к уровню IEM-наушников, а на практике, давать более объёмный и сбалансированный звук по сравнению с типичными TWS.

На бумаге всё выглядит почти революционно, но как они звучат на практике? Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi дают динамичное, живое звучание с достойной шириной сцены. Она не поражает масштабом, но для TWS-наушников уровень впечатляющий.

Высокие частоты здесь выведены вперёд: они чистые, звонкие и выразительные. В электронной музыке и джазе всё работает на атмосферу, добавляя детализации тарелкам и синтам. В роке и метале иногда появляются лёгкое «песочение», но оно не переходит раздражающую грань.

Вокал — сильная сторона Buds 5 Pro Wi-Fi. Он подаётся ярко и эмоционально, создавая ощущение близости исполнителя. Однако нередко голос перекрывает инструментальную часть, и это может понравиться не всем. В поп-композициях эффект добавляет интимности, а вот в симфонических или насыщенных аранжировках баланс иногда смещается в сторону вокала.

Середина и низкие частоты в Buds 5 Pro Wi-Fi не дотягивают по уровню проработки до верхов. Средние звучат чисто, без явных искажений, но без особой глубины и эмоциональности. Басы откровенно скромные: нет ни упругого удара мидбаса, ни объёмного суббаса, создающего телесность звука. В результате наушники часто звучат ровно, без драйва, без той тяжести, которая делает трек по-настоящему увлекательным. При этом назвать звучание воздушным, как у открытых моделей, тоже нельзя: иногда создаётся эффект широты, но он нестабилен.

Сильная сторона Buds 5 Pro Wi-Fi — вокальные партии. Треки вроде My Immortal от Evanescence звучат выразительно и эмоционально. Наушники хорошо справляются с лёгким роком 90-х и динамичной электроникой. Однако тяжёлый рок и метал, раскрываются не на максимум: удары теряют энергию, а битам не хватает веса. Музыка остаётся «хорошей», но без той искры, что вызывает восторг.

Шумоподавление можно оценить как уверенное. В метро музыку слушать комфортно, хоть и на повышенной громкости. Интересно, что ANC немного корректирует тональный баланс: добавляет объёма за счёт лёгкого подъёма баса, но жертвует детализацией. В тишине этот эффект не ощущается, но в шумной обстановке разница заметна.

Прозрачный режим в Buds 5 Pro Wi-Fi работает стабильно. В спокойной обстановке голоса различимы, а в шумных местах иногда смешиваются с фоновыми звуками. Дополнительная функция выделения речи делает голоса более заметными, но вместе с ними усиливаются и окружающие шумы.

Микрофоны показывают себя уверенно: голос звучит достаточно чётко, без искажений, в любых сценариях можно спокойно общаться по телефону или в мессенджерах. Для повседневных разговоров этого уровня качества хватает.

Автономность

Производитель заявляет до 10 часов автономной работы без подзарядки и до 40 часов вместе с кейсом. На практике всё зависит от выбранных настроек. При подключении по Wi-Fi, активированном протоколе LC3 для экономии энергии, максимальном режиме шумоподавления и громкости на уровне 70–90% наушники работают около 7 часов.

С подзарядками от кейса это даёт примерно 30–35 часов прослушивания. Для компактных TWS с таким уровнем звучания и функционалом результат можно считать достойным.

Если наушники разрядились в неподходящий момент, выручает быстрая подзарядка: всего 10 минут в кейсе дают примерно 2,5–3 часа воспроизведения музыки. Дополнительно сам кейс поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi, что удобно при использовании зарядных станций.

Итого

Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi показывают направление развития TWS-рынка. Подключение по Wi-Fi даёт заметное преимущество по деталям и стабильности сцены, особенно на верхних частотах. Но есть ограничение: вся «магия» технологии раскрывается только на смартфонах серии Xiaomi 15, и это важно учитывать перед покупкой.

Стоит ли их брать? В первую очередь Buds 5 Pro Wi-Fi можно рекомендовать владельцам Xiaomi 15/Pro/Ultra — именно в связке с ними заметно растёт качество звучания. Наушники понравятся тем, кто ценит чистый вокал и лёгкую подачу без избыточного баса. Если же важнее универсальность и мощные низкие частоты, стоит присмотреться к конкурентам в том же сегменте.

Buds 5 Pro Wi-Fi остаются экспериментом, но это эксперимент, задающий курс на будущее TWS-наушников.