MacBook Pro M5 начал скрипеть через три недели, но Apple отказалась что-то менять

Пользователь Reddit под ником noss616 рассказал, что его 14-дюймовый MacBook Pro M5 начал скрипеть уже через три недели после распаковки. Звук появляется при открытии крышки и даже при лёгком нажатии на область под ладонями. Источник специфичного звука — шарнир и зона вокруг креплений дисплея.

Владелец оформил расширенную гарантию AppleCare+ и рассчитывал на быструю замену. Но в Apple Store сообщили, что дефекта не увидели. Он отправился в другой магазин и результат такой же. По словам noss616, сотрудник объяснил: «звуки вызываются трением металла о корпус», а подобное поведение считается нормой. На просьбу о замене ноутбука последовал отказ, якобы замена может привести к «бесконечной цепочке обменов», если следующий экземпляр будет шуметь так же.

В комментариях пользователи Reddit разделились: одни советуют подождать, утверждая, что скрип может исчезнуть после «разработки» шарнира. Другие уверены, что проблема возвращается почти на всех моделях последних поколений и что отказ в ремонте выглядит странно, учитывая цену устройства.

Пока официален только один факт: Apple не считает такой звук поводом для вмешательства.