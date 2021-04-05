LG отказалась от выпуска смартфонов и закрыла мобильное подразделение

Компания LG официально подтвердила, что закрывает свое мобильное бизнес-подразделение, как и планировалось ранее. Производитель сообщил, что это позволит сосредоточиться на других отраслях — автомобильной электронике, робототехнике, ИИ, умных домах, а также бизнес-решениях.

При этом выпущенные модели смартфонов продолжат получать поддержку и обновления. Так, немецкое подразделение готовит обновления для LG Velvet 4G, LG Velvet 5G, LG G8X, LG G8S, LG Wing, LG K52 и LG K42. Они получат патчи до Android 11.

В целом же, поддержка будет предоставляться в зависимости от конкретных моделей и регионов продаж. Таким образом, не стоит волноваться, что смартфоны «превратятся в тыкву».

Отметим, что в последние годы мобильное подразделение LG было убыточным. Впрочем, в своё время то же самое наблюдалось у Lenovo.