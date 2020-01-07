Lenovo представила необычный планшет с гибким экраном

Мы привыкли, что нам если и представляют устройства с гибким дисплеем, то только в виде прототипов. А вот представители Lenovo решились подготовить сюрприз для посетителей выставки CES 2020. Они предлагают уже готовый вариант, доступный для массовых продаж, «первый в мире ПК с гибким дисплеем».

Lenovo ThinkPad X1 Fold изготовлен с использованием легких сплавов, углеродного волокна, а поэтому весит меньше 1 кг. Если разложить девайс, то нам будет доступен сенсорный дисплей диагональю 13,3 дюйма и разрешением 2048 на 1536 точек. Производитель также предусмотрел режим десктопа и режим с парой независимых дисплеев.

Если взглянуть пристально на устройство, то между дисплеями мы можем увидеть небольшой зазор. Но и здесь ему нашлось применение: в него можно спрятать Bluetooth-клавиатуру Mini Fold, которую можно использовать в «ноутбучном» режиме. Стоит заметить, что работает Lenovo ThinkPad X1 Fold на процессорах Intel Core, имеют в своем составе 8 ГБ ОЗУ, а также SSD-накопители до 1 ТБ.

Ожидается, что планшет с гибким дисплеем поступит в продажу уже во второй половине этого года. Ориентировочная цена – 2 500 долларов. Есть подозрения, что в комплект поставки войдет кожаный чехол, клавиатура Mini Fold, а также стилус. Работает Lenovo ThinkPad X1 Fold на ОС Windows 10 Pro. На более поздних моделях будет установлена Windows 10X для расширения функционала устройства.