Кодовое имя – Бидрилл: Nothing тизерит новый Phone (3)

Nothing активно готовится к дебюту своего нового флагманского смартфона Nothing Phone (3). Традиционно перед июльской презентацией компания в соцсети X подогревает интерес и «закидывает» фанатов тизерами.
Так, 2 июня Nothing опубликовала изображение очередного покемона – «Бидрилла». Вероятно, это может быть кодовым именем нового флагманского смартфона Nothing Phone (3). Напомним, прошлогодний Nothing Phone (2) носит кодовое имя «Алаказам», Phone (2a) – «Аэродактиль», а Phone (1) – «Абра». Все эти имена – существа из медиафраншизы «Покемон».
3 июня компания запостила загадочное изображение фрагмента нового устройства с подписью «3, 2, 1», а спустя три часа в профиле появилось не менее загадочное сообщение с двумя эмодзи.
Мы предполагаем, что Nothing тизерит именно новый Phone (3). Похожая маркетинговая кампания была и в прошлом году, тогда компания публиковала фрагмент изображения задней крышки Phone (2). Вероятно, опубликованное сегодня изображение также является частью корпуса нового смартфона.
Напомним, две недели назад глава компании Карл Пей опубликовал в соцсетях изображения нового интерфейса быстрых настроек NothingOS, которые размещены на мокапе нового смартфона.