Кодовое имя – Бидрилл: Nothing тизерит новый Phone (3)

Nothing активно готовится к дебюту своего нового флагманского смартфона Nothing Phone (3). Традиционно перед июльской презентацией компания в соцсети X подогревает интерес и «закидывает» фанатов тизерами.

Так, 2 июня Nothing опубликовала изображение очередного покемона – «Бидрилла». Вероятно, это может быть кодовым именем нового флагманского смартфона Nothing Phone (3). Напомним, прошлогодний Nothing Phone (2) носит кодовое имя «Алаказам», Phone (2a) – «Аэродактиль», а Phone (1) – «Абра». Все эти имена – существа из медиафраншизы «Покемон».

3 июня компания запостила загадочное изображение фрагмента нового устройства с подписью «3, 2, 1», а спустя три часа в профиле появилось не менее загадочное сообщение с двумя эмодзи.

Мы предполагаем, что Nothing тизерит именно новый Phone (3). Похожая маркетинговая кампания была и в прошлом году, тогда компания публиковала фрагмент изображения задней крышки Phone (2). Вероятно, опубликованное сегодня изображение также является частью корпуса нового смартфона.

Прошлогодний тизер Nothing Phone (2a)

Напомним, две недели назад глава компании Карл Пей опубликовал в соцсетях изображения нового интерфейса быстрых настроек NothingOS, которые размещены на мокапе нового смартфона.