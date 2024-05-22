Nothing тизерит новый флагманский Phone (3) с фишкой iPhone 15 Pro?

За последние пару лет компания Nothing представляла новый смартфон каждый июль, и предстоящее лето, по всей видимости, не станет исключением.

Глава компании Карл Пей опубликовал в соцсетях изображения нового интерфейса быстрых настроек NothingOS. Однако внимательные пользователи заметили, что на изображениях мокап смартфона имеет дополнительную кнопку. То есть это не Phone (1), не Phone (2) и не Phone (2a), а новый смартфон.

Таким образом, изображения могут тизерить новый Nothing Phone (3). Если догадки верны, новый смартфон сохранит дизайн с узкими рамками, селфи-камерой по центру экрана и металлическими плоскими гранями. При этом новая кнопка вполне может быть похожа по функционалу на Action Button в iPhone 15 Pro.