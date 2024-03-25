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Китай запретил использовать процессоры Intel и AMD в госучреждениях

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Вадим Майков сегодня в 10:39

В Китае появились новые указания относительно закупок для государственных учреждений. Они включают запрет на приобретение компьютеров и серверов с процессорами Intel и AMD для чиновников.

Государственные организации должны приобретать ПК с «проверенными и безопасными» процессорами и ОС. В качестве альтернативы предлагается использовать китайские процессоры от Huawei или Phytium. Более того, предполагается возможное использование операционных систем Linux вместо Windows на китайских компьютерах.

Сам запрет введен с целью уменьшить зависимость от зарубежных технологий и стимулировать развитие отечественной промышленности.

По оценкам аналитиков компании Zheshang Securities, замена IT-инфраструктуры в правительстве, партийных органах и восьми основных отраслях промышленности потребует вложений в размере $91 млрд до 2027 года.

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