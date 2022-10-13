iQOO Neo7 получит топовый процессор MediaTek Dimensity 9000+

Компания iQOO опубликовала тизер грядущего смартфона Neo7. Из него стало известно, что новинка получит мощный процессор MediaTek Dimensity 9000+ — эта платформа смогла обогнать в последнем рейтинге AnTuTu флагманский Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Ранее уже были раскрыты и другие спецификации iQOO Neo7. Устройство получит 6,78-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч + поддержка 120-ваттной зарядки.

Основную камеру оснастят несколькими датчиками, одним из них будет 50-мегапиксельный Sony IMX76. Фронтальная камера получит 16 Мп.

iQOO Neo7 будет поставляться с Android 13 из коробки с интерфейсом OriginOS. Смартфон появится в трех конфигурациях: 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ. Стоимость флагмана от iQOO будет стартовать с $460, его анонс запланирован на 20 октября.

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