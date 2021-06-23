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Новости

iPhone с Touch ID под экраном выпустят в 2022 году

Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо сделал заявление, что осенью 2022 года Apple представит четыре версии iPhone с дисплеями 6,1 и 6,7 дюйма.

Таким образом модельный ряд айфонов 2022 года будет выглядеть так:

  • iPhone 14
  • iPhone 14 Max
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max.

Также он отметил, что корпорация перестанет выпускать компактный iPhone mini с дисплеем 5,4-дюйма. Скорее всего такое решение связано из-за его низкого спроса.

Главной особенностью всей новой линейки станет встроенный сканер отпечатков пальцев Touch ID под экраном. Флагманская Pro-версия будет оснащаться камерой с разрешением 48 Мп.

Больше никаких подробностей о будущих новинках нет.

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Источник:
9to5mac
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