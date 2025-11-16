iPhone 17 Pro Max потерял цвет после обычной чистки | The GEEK
iPhone 17 Pro Max потерял цвет после обычной чистки

В соцсетях обсуждают снимки iPhone 17 Pro Max, на корпусе которого проявились светлые пятна после протирки влажной салфеткой.
Валентин Снежин сегодня в 13:38

В соцсетях появились фотографии iPhone 17 Pro Max, у которого частично стёрлось цветовое покрытие корпуса. Автор поста утверждает, что использовал обычную влажную салфетку, после протирки на гранях и вокруг блока камер заметны светлые участки, словно слой окраса растворился.

По снимкам видно, что изменения затронули не отдельные точки, а целые области корпуса, включая кнопки и рамку вокруг камер.

Официальных комментариев Apple по этому поводу нет. Источник снимков не уточнил, какими именно салфетками он пользовался, поэтому пока неясно, идёт ли речь о единичном дефекте покрытия или о химической реакции с конкретным средством.

