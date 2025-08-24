iPhone 16 получит 25 Вт беспроводную зарядку с iOS 26 | The GEEK
iPhone 16 получит 25 Вт беспроводную зарядку с iOS 26

Владельцы iPhone 16 смогут быстрее заряжать смартфоны на беспроводных зарядках.
Валентин Снежин сегодня в 11:33

В свежей бета-версии iOS 26 Apple активировала поддержку стандарта Qi 2.2 для всей линейки iPhone 16. Теперь смартфоны смогут заряжаться на скорости до 25 Вт не только с MagSafe, но и с любых совместимых беспроводных станций.

Ранее сторонние зарядки ограничивались 15 Вт. Теперь же скорость сравнима с фирменной MagSafe и позволяет восполнить около 50% батареи за полчаса. Первым поддержку подтвердил Belkin.

Финальный релиз iOS 26 ожидается в сентябре вместе с анонсом iPhone 17.

